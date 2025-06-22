Шаляпин рассказал о конфликте с Дробышем

Прохор Шаляпин в беседе с Лидией Кутузовой на YouTube-шоу «Разбери меня» рассказал, что Виктор Дробыш уже много лет не оставляет его в покое, нелестно о нем высказывается и провоцирует скандалы. Об этом пишет Super.

Недавно в общем чате участников «Фабрики звезд» они снова поругались. По словам Шаляпина, продюсер позволил себе оскорбительные высказывания. Прохор резко поставил оппонента на место.

«Иди ты на фиг! Я не считаю тебя авторитетом, ты для меня не котируешься. Вон из моей жизни!» заявил он.

Конфликт может закончиться потасовкой.

«Извините, но здесь уже мое мужское начало берет верх, хочется просто врезать. Прям хочется взять его за грудки, поднять — и об стену!» — сказал Шаляпин.

Прохор и Виктор прекратили сотрудничество 18 лет назад. Певец не понимает, почему Дробыш продолжает высказываться в его адрес.

«Он меня постоянно цепляет. Если я такой „маленький“, так не нравлюсь, то для чего меня все время унижать публично, цепляясь за мое, так скажем, незначительное имя? Это дешевый способ напомнить о себе „великому“ Дробышу. Самая дешевая провокация», - возмутился Шаляпин.

Прохора сильно задели высказывания Виктора. Он даже припомнил, что имеет знакомство с «серьезными» людьми.