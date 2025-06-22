Бородина ответила на вопросы о беременности

Ксения Бородина опровергла слухи о своей беременности. В микроблоге подписчица поинтересовалась, как дочери телеведущей отреагировали на слухи о грядущем пополнении в семье Ксении.

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Бородина ответила, что ее прошлым беременностям дочки были рады, поскольку благодаря им появились на свет. А про новую ей неизвестно.

«Если вы про 2009 год и 2015, то они несказанно рады, потому что благодаря этому они появились на свет. А еще какая-то беременность есть? Мы просто не в курсе», — написала Ксения.

Как пишет Gazeta.ru, у Бородиной две дочери. Старшая, Маруся, родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов. Теона родилась в 2015 году во втором браке Бородиной с Курбаном Омаровым.

Известно, что звезда устроила праздник девятилетней дочери и преподнесла ей роскошный подарок. Так, Теона получила усыпанную цветами куклу Лабубу выше нее ростом. По данным журналистов, стоимость такого презента составила 250 тысяч рублей.