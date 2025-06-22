«Сирые, убогие»: Волочкова заклеймила критиков

Анастасия Волочкова в подкасте «Переговорка» на «Радио-1» ответила всем своим критикам. Не так давно Алана Мамаева заявила, что балерине стоит обратиться к пластическим хирургам, чтобы привести себя в порядок. Анастасия указала, что и без того имеет все, что хочет. Об этом пишут 7days.

«У меня в мои годы и творчество, и шоу „Одержимость“, и мультимиллионеры в женихах. Всегда у меня мужчины были красивые, богатые, достойные. Конечно, кто это может пережить? Потрясающий особняк, белые “Майбахи” мне дарят поклонники. А у них что? Сирые, убогие, и хотят такой же видеть меня. Так вы работайте, стремитесь к своей цели, достигайте ее, и у вас тоже все будет хорошо», - поставила на место всех недоброжелателей балерина.

Также Волочкова повторила, что все попытки хейта расценивает как стремление примазаться к ее известности.