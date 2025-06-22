Поклонники считают, что Киркоров пострадал от некачественной пластики

Филипп Киркоров был вынужден отлежать в больнице несколько недель, прежде чем смог вновь вернуться к работе. Предположительно, осложненный диабет поспособствовал серьезным проблемам при заживлении ожогов.

Однако, как предполагают поклонники, корень зла растет из прошлой истории с якобы неудачной пластикой, которую Киркоров делал у Хайдарова. Еще год назад об этом писала певица Слава.

Тогда она и Любовь Успенская выступили против Тимура Хайдарова, поскольку обе они, а также еще множество других женщин, пострадали от некачественной пластики. По мнению Славы, в число жертв входил и Киркоров, но он решил это скрыть.

«Я знаю, что он ходит не к Тимуру на перевязки, это 100 процентов. Я не буду говорить, к какому врачу он ходит. У него с рукой очень большие проблемы, чем они закончатся...», - говорила тогда звезда.

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Теперь же об этой истории снова вспомнили. Как пишет Экспресс Газета, конечно, совпадения возможны. Но все же фолловеры считают наиболее вероятным, что изначально рука поп-короля уже была сильно травмирована, что в сочетании с диабетом и дало такую неадекватную реакцию.

Несмотря на то что на фоне проблем со здоровьем Филипп Киркоров отменил свой тур по югу России, он уже вовсю готовится к выступлению на фестивале «Новая волна», который в этом августе впервые пройдёт в Казани. Накануне певец посетил офис Игоря Крутого, чтобы обсудить детали своего участия и планы на мероприятие.

Особое внимание поклонников привлёк не сам факт встречи двух знаменитостей, а то, что Киркоров впервые за несколько недель появился на публике в короткой футболке, показав свою травмированную руку в повязке.