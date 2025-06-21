Лепс написал песню об Алле Пугачевой

Российский певец Григорий Лепс написал песню об артистке эстрады Алле Пугачевой под названием «Алла Пугачева не любит меня». Композиция вошла в альбом артиста под названием «И смех и грех», который вышел 20 июня.

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Песня посвящена чувствам Лепса к певице, которые остались без ответа. Также в нем исполнитель рассказывает о том, что планировал петь для Пугачевой и посещать ее концерты, но его лишили такой возможности, поскольку певица вышла замуж за «культурного пацана», новый альбом Лепса доступен на платформе VK.

Российский продюсер Сергей Дворцов рассказал, что певцы Григорий Лепс, Николай Басков и Дима Билан всегда наиболее востребованы у российских олигархов в период новогодних корпоративов. Стоимость их выступлений варьируется от трех–пяти миллионов рублей, но может и превышать эти значения.

Пугачева объяснила отсутствие своих выступлений на сцене

8 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Алла Пугачева пренебрегает народной любовью. Дипломат назвала ситуацию с певицей «очень страшным примером», но при этом подчеркнула, что не осуждает исполнительницу за ее решение покинуть Россию.