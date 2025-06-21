Цискаридзе сделал неожиданное признание о «Лебедином озере»

Цискаридзе признался, что ненавидит «Щелкунчика» и «Лебединое озеро»
Николай Цискаридзе, ректор Академии Русского балета имени Вагановой, на творческой встрече в Челябинске перед выступлением своих выпускниц в Челябинском театре оперы и балета признался, что терпеть не может «Щелкунчика» и «Лебединое озеро». Об этом пишет Ura.ru.
Народный артист России сообщил, что последние 12 лет, будучи главой академии, постоянно репетирует «Щелкунчика».
«Думаю, что каждый артист балета не переносит «Щелкунчика» и «Лебединое озеро», потому что мы исполняем их очень много лет и постоянно, и эта музыка звучит непрерывно», — сказал Цискаридзе.
Также Цискаридзе призвал зрителей обратить внимание на костюмы для выпускного спектакля, в котором задействованы его воспитанники.
«Поверьте, ни один театр в нашей стране таких костюмов не имеет, потому что мы не воровали. И пачка сделана из того количества материала, из которого она должна быть», - сказал он.