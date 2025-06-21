Стало известно, что дочь Волочковой так и не вышла замуж официально

Пару месяцев назад в Санкт-Петербурге в особняке Мясникова Анастасия Волочкова, отметила свадьбу ее единственной дочери Ариадны с Никитой Григоряном. И лишь позже выяснилось, что праздновали венчание: пара пока официально не узаконила свои отношения.

Мачеха Ариадны Елена Николаева объяснила, что они собираются расписаться в ЗАГСе этим летом. Об этом пишет издание super.ru.

А Анастасия Волочкова, убеждена, что дочке штамп в паспорте не нужен.

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«Она посчитала, что это не нужно. Захотят — поставят, не захотят — не поставят. У меня были две дворцовые свадьбы — в Екатерининском дворце в Санкт-Петербурге и на следующий день в Юсуповском дворце в Москве, но этот штамп мне не нужен. Я вообще не приемлю эти штампы в своей жизни», — рассказала Анастасия в разговоре с журналистами на ПМЭФ.

Журналисты ожидали, что после свадьбы молодожены поедут отдыхать в свадебное путешествие, но так и не дождались красивых фото с курортов в соцсетях жениха и невесты. Традиционного свадебного путешествия не состоялось.