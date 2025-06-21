Катя Лель рассказала, как спасает азартных людей

Недавно в Москве состоялся фестиваль ФЕСТ-01 в честь дня рождения площадки «Тимати Картинг». На вечеринку поздравить популярного рэпера и бизнесмена Тимура Юнусова пришли его друзья и коллеги по шоу-бизнесу. Была приглашена и исполнительница нашумевшего трека «Муси-пуси» Катя Лель.

Заслуженная артистка России в ходе беседы с журналистом 5-tv.ru рассказала, что она очень боевой и активный, но при этом совсем не азартный человек. Наоборот, она спасает от опасной зависимости других, отбирая деньги в нужный момент.

«Я очень адреналиновый, но не азартный человек. Спасаю от азарта других — забираю у них деньги. Потом, конечно, возвращаю», — сообщила Лель.

Ранее народная артистка России Анита Цой заявила, что верит в существование сверхспособностей. Певица подчеркнула, что некоторые люди обладают даром исцеления и способны взаимодействовать с потусторонним миром. Она добавила, что однажды лично столкнулась с таким человеком — артисткой Катей Лель.