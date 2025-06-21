Стала известна стоимость дома Пугачевой на Кипре

Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным* и детьми Лизой и Гарри сейчас живут в собственном особняке на Кипре. Об этом информирует Телеграм-канал Mash.

Дом обошелся звездному семейству в 350 миллионов рублей. Он расположен на первой линии берега Средиземного моря. На въезде – охрана, но заборы скорее декоративные, отмечающие границу территории. В коттедже два этажа плюс подвал, есть бассейн, терраса с цветами, гараж, комнаты для персонала, несколько санузлов. Внутри – современная, почти минималистичная обстановка, совсем не похожая на ту, что была у Примадонны в подмосковном замке.

Как пишут журналисты, коммунальные платежи и охрана обходятся примерно в 7 тысяч евро в год.

По словам знакомых семьи, здесь течет спокойная, размеренная жизнь. Дети ходят в английскую школу, Аллу Борисовну часто можно увидеть на террасе с телефоном в руках, когда приезжает Галкин, супруги вечерами прогуливаются вдоль набережной.

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Шоумен Максим Галкин накануне отпраздновал день рождения на Кипре в компании Аллы Пугачевой и детей. Семейство выбрало для торжества итальянский ресторан, принадлежащий украинскому бизнесмену. Праздничный ужин обошелся примерно в две тысячи евро.

*Признан иноагентом в РФ.