Муцениеце ответила на попытки Прилучного привлечь ее к уголовной ответственности

Актриса Агата Муцениеце и ее адвокат Наталья Мелешкина ответили на попытки Павла Прилучного привлечь бывшую жену к уголовной ответственности. По их словам, жалобы актера получили логичный отказ, написали женщины в своих Instagram-аккаунтах (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юрист напомнила, что дело рассматривалось в закрытом режиме, так как затрагивает права несовершеннолетнего сына бывших супругов. В суде адвокат Муцениеце дала понять, что планы Прилучного провалились.

«Две прокуратуры уже рассмотрели эти жалобы и вынесли обоснованный и логичный отказ. Обращаем внимание, что все доказательства мы предоставляем суду и правоохранительным органам», — поделилась Мелешкина.

Муцениеце сделала репост этой публикации и подтвердила слова своей представительницы. «Самая достойная, тактичная! Справедливая! Все четко и по делу! Лучшая! Во избежание ложной информации всегда читайте Наталью!» — прокомментировала актриса.