Киркоров «убрал» невесту Григория Лепса из телешоу

19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба, недавно дебютировавшая на телевидении в качестве участницы одного из шоу, покинула проект. В свежем выпуске, который был снят уже без Авроры, Филипп Киркоров дал понять, что это он поспособствовал выбыванию девушки. При этом поп-король назвал Аврору бесполезным и бессмысленным игроком и призвал забыть о девушке.

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«Очень рад убрать из игры бесполезного и бессмысленного игрока. Авроры больше нет. Забудьте о ней! Аврору я забрал. Но я исполняю её желание — уйти домой», — заявил Киркоров.

Стоит напомнить, что ранее между Филиппом Киркоровым и Авророй Кибой разгорелся скандал. Певец сравнил 19-летнюю девушку с остальными участниками шоу и отметил, что, мол, среди них сплошь состоявшиеся личности, а Киба известна лишь как возлюбленная Григория Лепса.

Отвечая на заявление Филиппа Киркорова в свой адрес, Аврора охарактеризовала себя как девушку, которая для своего возраста многого добилась, многое пережила и узнала.