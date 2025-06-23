Стало известно, в каких условиях живет Алла Пугачева на Кипре

Стало известно о том, как живет Алла Пугачева на Кипре.

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Роскошный особняк Примадонны стоимостью 350 миллионов рублей раскинулся на самом берегу Средиземного моря, а на въезде дежурит охрана. Резиденция артистки включает в себя два этажа, цокольный этаж, плавательный бассейн, четыре ванные комнаты и террасу, утопающую в цветах. На территории также имеется помещение для обслуживающего персонала и гараж, однако, по утверждению журналистов, автомобиля там не наблюдается.

Как сообщает Mash, годовые расходы на охрану и коммунальные услуги составляют около €7 тысяч. Дополнительно €400 вносятся ежеквартально за электроэнергию, а €50 — за водоснабжение каждые два месяца.

«Пугачева чаще всего проводит время на веранде — в тени, с телефоном», — говорится в публикации.

Согласно информации, во время приездов супруга исполнительницы, пара гуляет вдоль причала. По словам приближенных к звездной чете, вилла была выбрана из-за возможности наслаждаться уединением и спокойствием. Дети звездной четы посещают частную английскую школу.

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Следует напомнить, что 15 апреля 2025 года Алла Пугачева отпраздновала свой 76-й день рождения. После начала специальной военной операции на Украине певица вместе с мужем и детьми покинула Россию и переехала в Израиль. В настоящее время знаменитости активно путешествуют по миру. У пары имеются израильские паспорта и кипрское гражданство.