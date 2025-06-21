Волочкова назвала хейтеров «позорищем» и «дешевкой»

Анастасия Волочкова убеждена, что, в основном, ее критики – это люди, у которых у самих нет ничего за душой и они пытаются «строить хайп» на ее известности. Об этом пишут NEWS.ru.

«Сейчас, когда на моем имени пытаются строить хайп — это показатель того, что у людей нет своего имени и очень легко за счет имени другого публичного человека устраивать что-то для себя. Но это — мыльный пузырь, это позорище, дешевка. Мне всегда были важны в жизни достижения, а не хайп и я хотела быть известной и стремилась быть известной делами и поступками и их очень много», - заявила балерина.

Также артистка объяснила, почему отключила возможность комментировать свои посты в микроблоге. Оказывается, ей просто неинтересно общаться несостоявшимися в жизни людьми, которые пишут ей гадости.

«Я не гонюсь за количеством лайков, за тем, кто и что написал, мне не интересно, что думают обо мне. Гадости могут писать люди, которым очень плохо и которые кусают себе все части тела», - отметила Анастасия.

До этого Анастасия Волочкова заявила, что Большой театр свое величие за последнее время. Со слезами на глазах балерина обвинила театр в завышении цен на билеты, подчеркнув, что обычным зрителям стало недоступно посещение спектаклей, поскольку они не могут себе позволить приобрести билет за 100 тыс. рублей. Большинство интернет-пользователей согласилось с позицией Волочковой.