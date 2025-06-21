Кудрявцева: за несколько дней до смерти Талызина участвовала в шоу

Валентина Талызина несколько лет боролась с онкологией, отказалась от госпитализации и ушла из жизни в 90-летнем возрасте у себя дома.

Лера Кудрявцева в Телеграм-канале опубликовала снимки с актрисой – они записывали сюжет для шоу. Об этом пишет издание thevoicemag.

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«Ну как же так. 4 дня назад мы писали "Секрет" с Валентиной Талызиной, а сегодня ее не стало. Я ей тогда сказала, мол, погуляем еще на вашем 100-и, держитесь. Царствия небесного, дорогая Валентина Илларионовна», — прокомментировала Кудрявцева.

"Не прощу ей": Брыльска жестко высказалась о смерти Талызиной

21 июня на 91-м году жизни скончалась народная артистка России Валентина Талызина. Всю жизнь она проработала в Театре им. Моссовета, куда пришла сразу же после окончания ГИТИСа в 1968 году,, начинала работать еще с Юрием Завадским. И свои последние роли сыграла там – в спектаклях «Пиковая дама» и «Волки и овцы» в постановке Игоря Яцко – Графиню и Мурзавецкую.