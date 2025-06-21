«Уединился с девушкой в кустах»: друг о похождениях Криса Кельми

Певец Крис Кельми (настоящее имя Анатолий Кельми) не скрывал от жены измен, несмотря на наличие маленького сына. О похождениях музыканта рассказал его друг Константин Мирошник в беседе с изданием «Абзац».

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Исполнитель «Ночного рандеву», признал художник, был сердцеедом.

«Бывает, немного выпьет, видит женщину — подходит знакомиться. <...> Это очень известная история, когда он уединился с девушкой в кустах после пяти минут знакомства. Тайных романов у него не случалось, потому что Толик был открытым человеком», — отметил Мирошник.

Экс-супругу Кельми художник характеризует положительно и добавляет, что она сбежала от артиста из-за алкогольной зависимости последнего и его измен.

Криса Кельми не стало в 2019 году, в 2025 году ему могло бы исполниться 70 лет. Незадолго до кончины он прикладывал много усилий для того, чтобы начать трезвую жизнь. Какую жизнь прожил Крис Кельми и почему он так и не смог справиться с пагубным пристрастием — в материале «Газеты.Ru».