Друг Талызиной рассказал о ее последних планах

Валентина Талызина незадолго до кончины чувствовала себя неплохо. Народная артистка РСФСР собиралась поехать на дачу в Кратово, где она очень любила отдыхать.

Об этом журналистам АиФ рассказал близкий друг семьи артистки - медиаменеджер, издатель и продюсер Владек Дарман, с которым актриса дружила более 20 лет.

«Мы вчера разговаривали по телефону. Обсуждали бытовые вопросы, ее приезд в Кратово. Это был ее рай. Это было место, где она набирала силы, где она дышала воздухом, сосновым. Мы договорились, что воскресенье с ней увидимся уже в Кратово и там уже поговорим. Но не случилось», - сказал он.

"Не прощу ей": Брыльска жестко высказалась о смерти Талызиной

В родном Театре Моссовета Талызина проработала больше 60 лет. Успела поиграть на одной сцене с великими Фаиной Раневской и Любовью Орловой, называла их учителями. Валентина Талызина сыграла более 40 ролей в театре и около 100 ролей в кинофильмах, ставших популярными у нескольких поколений зрителей.