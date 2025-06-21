Обнародованы самые абсурдные райдеры представителей шоу-бизнеса

Особо странные и необычные требования артистов, закрепленные в их райдерах, стали достоянием публики. В победителях - группа «Чиж & Co», Глеб из «Трех дней дождя» и Александр Ильин из «Плана Ломоносова». Об этом рассказывает Телеграм-канал Mash.

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На рок-фестиваль «Воздух Карелии» Группа «Чиж» внесла в список картину Джона Уика с цветами. Но, когда музыканты увидели в гримерке свой заказ, то сказали, что это была шутка.

Глеб затребовал капли для глаз, виски, сигареты «Чапман», семь электронок, линзы, большую упаковку презервативов, черные трусы, восемь пар коротких фирменных носков. Также – компьютерные игры и многое другое. За неисполнение райдера – штраф 100 тысяч рублей.

Ильин заказал крафтовое пиво. Организаторы пытались найти его в Петрозаводске, что оказалось почти невыполнимой задачей. Они —купили пять банок на 3 тысячи рублей, но артист уже уехал.

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Ранее Telegram-канал Mash рассекретил райдер певицы Клавы Коки, в котором одним из обязательных требований является водитель-мужчина. По информации канала, знаменитость согласна ездить лишь с шофером мужского пола, стаж которого — более шести лет за рулем.