Похудевший почти вдвое сын Сафронова презентовал картины отца на ПЭМФ

Никас Сафронов привез полсотни своих картин на Петербургский экономический международный форум. Размещать и презентовать их ему помогал сын Лука Затравкин. Многие отметили, что за последний год пианист похудел чуть ли не вдвое.

Лука на ПМЭФ о рассказал о работах отца, проекте отца, посвященных сразу 80-летию Великой Победы и 60-летию атомной промышленности, пишут 7days.

«Наши ученые, наши художники, наши технологии — это то немногое, что сохраняет свою актуальность всегда. Изменить и переписать историю нельзя. Поэтому Никас Степанович, вдохновляясь этими двумя датами, сделал несколько работ, которые презентовал на форуме в Петербурге», - представил проект отца Затравкин.

На вопросы о том, как ему удалось кардинально похудеть, Лука не отвечал – он пообещал поделиться своей системой избавления от лишнего веса тогда, когда достигнет желаемого результата. До этого осталось менее двух десятков килограммов.

Народный художник РФ Никас Сафронов представил на стенде Санкт-Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) свою новую работу «Атомы памяти».

На создание работы его вдохновил мемориал, установленный в 2005 году в Будапеште – «Туфли на набережной Дуная». На полотне изображены советский солдат и спасенный ребенок на берегу реки. Оставленная обувь на набережной символизирует тысячи оборванных жизней, а в небе кружат души погибших людей, превратившиеся в белых птиц.