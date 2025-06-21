Гагарина в бикини продемонстрировала фигуру

Полина Гагарина устроила себе мини-отпуск. Певица улетела на море, пусть совсем ненадолго, но она очень довольна и наслаждается пляжным отдыхом.

«Это было лучшее спонтанное решение - улететь на 4 дня», - написала она в микроблоге.

Гагарина выложила фотоотчет на своей страничке в социальной сети. Полина в отличие от многих звезд, сделавших пластику, не стала делать себе силиконовые грудные импланты. Поклонники поддерживают это решени

© Соцсети

Что касается личной жизни звезды, то певица твердо решила более не связывать себя узами брака. Полина дважды была замужем, у нее двое детей.

«В очередной раз с удовольствием отвечу на этот вопрос. Ни-ког-да!» - написала певица в ответ на вопрос подписчика.

Ранее певица Полина Гагарина запостила видео, где вместе со своей дочкой беззаботно прыгает на батуте посреди деревьев и распевает песню про Чунга-Чангу. Ролик вызвал множество откликов. Большинство пользлвателей восхитились физической формой Полины.