СМИ: экс-солист «На-На» заявил, что Алибасов должен ему огромную сумму

Бывший солист «На-На» Валерий Юрин говорит, что Алибасов должен ему более 400 миллионов рублей. По словам исполнителя, теперь он уже ничего не может доказать и вернуть деньги.

«Мы когда выступали, после концертов приходил человек, забирал мешки денег и отвозил их в Москву. Алибасов обещал, что все нам вернет, когда будем уходить из группы. Он мне должен, по моим подсчетам, $4 млн», — утверждает Юрин.

Тем временем в СМИ и социальных сетях прошла информация об ухудшении здоровья 78-летнего Бари Алибасова. Однако жена и помощница продюсера группы «На-На» Елена Калинина заявила, что у ее мужа сейчас все в порядке со здоровьем, у Алибасова нормальное давление, он много работает и хорошо себя чувствует.

Как пишут news.ru, медсестра из Донецка Елена Калинина в прошлом году стала седьмой супругой продюсера.

Алибасов впервые женился сразу после окончания школы. Супругам было по 18 лет, и через три месяца семья распалась.

Вторая жена была младше Бари на 12 лет. Как-то она пожаловалась на продюсера в партком, и Алибасову объявили выговор. После этого он развелся. Третий брак был коротким – супруги жили в разных городах. Четвертую избранницу не устроил активный гастрольный график мужа.

С Еленой Уронич Бари прожил два года, но официально так и н оформил брак, хотя в союзе был рожден Бари-младший. А вот с Викторией Максимовой до ЗАГСа Алибасов дошел. Женщина была моложе его на 40 лет, она родила ему сына Ивана – как выяснилось, от другого мужчины.

Жена Алибасова рассказала о его самочувствии

Скандально известный публике брак Бари Каримовича с Лидией Федосеевой-Шукшиной также завершился разводом. Артисты дружили 20 лет, в 2018 году в возрасте 80 и 71 лет они официально оформили брак, и вскорости между ними начались различные, в том числе, имущественные разногласия.

Ранее сын российского продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова, Бари Алибасов-младший опроверг сообщения о проблемах со здоровьем отца.