Оля Бузова по-настоящему зажгла на ПМЭФ. Артистка выступила на одной из вечеринок форума, выбрав, кажется, самое короткое ультрамини из своего гардероба. Из-за яркого образа певица даже оказалась в щекотливой ситуации: стратегически установленные на сцене воздушные пушки всё время норовили поднять её юбку.

Олечка, впрочем, не растерялась и отреагировала на ситуацию с присущим ей юмором.

«Вы хотели показать мою…? Кто главный за ветродуй? Он явно обладает хорошим вкусом. Я до сих пор не замужем, если что», — напомнила звезда.

На этом импровизированные поиски жениха не закончились.

«Тут есть богатые люди?» — поинтересовалась Олечка со сцены.

Ответ не заставил себя ждать: авиаперелёт певицы вызвался оплатить 18-летний счастливчик.

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Среди зрителей на афтерпати присутствовали и другие звёзды: Анна Седокова, например, опубликовала видео, в котором подпевает хиту Бузовой с многозначительными строчками, обращёнными к хейтерам.

* Запрещён в РФ.