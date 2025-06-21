Раймонд Паулс высказался в защиту Пугачевой

Легендарный композитор Раймонд Паулс, несмотря на прошлые разногласия с Аллой Пугачевой, вновь вступился за певицу, призвав общество прекратить ее преследование из-за политических взглядов.

В интервью маэстро подчеркнул, что личные отношения и творческое наследие не должны становиться заложниками идеологических разногласий.

«Пугачеву, по-моему, в текущей ситуации нужно оставить в покое. То, как о ней высказываются, очень плохо. Она великая певица. Я про нее никогда плохого не скажу, она ведь очень талантлива. Но, к сожалению, политика все смешала», – сказал композитор во время беседы с латвийскими журналистами в Риге.

Раймонд Паулс, один из главных создателей хитов Аллы Пугачевой, в последние годы редко появляется на публике из-за проблем со здоровьем, но продолжает следить за событиями в мире музыки. В недавнем интервью он неожиданно выступил в защиту своей бывшей музы, отметив, что политические споры не должны затмевать ее вклад в культуру.

Отношения Паулса и Пугачевой были непростыми, в свое время композитор даже переключился на работу с Лаймой Вайкуле, пытаясь создать альтернативу Примадонне. Однако сейчас он критикует Вайкуле, заявляя, что не интересуется ее фестивалем в Юрмале и сосредоточен на других проектах.

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«Starhit» пишет о том, что Пугачева в последние годы стала мишенью для жесткой критики из-за своего отъезда и высказываний о России. Несмотря на это, певица несколько раз возвращалась в страну – для решения семейных вопросов и участия в похоронах Валентина Юдашкина. В 2024 году она даже записала новые песни в Твери, хотя фанаты отмечают, что ее голос уже не тот, что в годы расцвета.