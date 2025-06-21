Аль Бано о возвращении в Россию: «Я счастлив»

Итальянский певец Аль Бано высказался о возвращении в Россию. Его цитирует ТАСС.

82-летний Аль Бано выступил на Дворцовой площади в рамках фестиваля культуры «Петербургские сезоны» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мне не хватало России. Я счастлив снова быть со своими русскими друзьями», — признался он.

Исполнитель песни «Felicità» выразил восхищение Государственным Эрмитажем — Аль Бано заявил, что глядя, на это здание, думает о том, что «это сделал сам Бог».

Он также не исключил, что может написать песню о России.

На Дворцовой площади вечером 20 июня также выступили Зара, участница «Евровидения» от Италии Ива Дзаникки, Александра Воробьева и Женя Трофимов и группа «Комната культуры».

В дни ПМЭФ участники и гости мероприятия смогли послушать Григория Лепса, Zivert, Вячеслава Бутусова, квартет Игоря Бутмана и др.