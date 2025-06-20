Экс-адвокат Майкла Джексона раскрыл причину его озабоченности внешним видом

Экс-адвокат Майкла Джексона прокомментировал его одержимость внешностью. По словам Джона Мейсона, проблема появилась у певца ещё в раннем возрасте из-за того, что его постоянно критиковал отец. В 2009 году, перед смертью, король поп-музыки рассказал, что перенёс всего лишь две операции на нос, хотя публика замечала значительно больше перемен.

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Источник раскрыл, что в 1964 году отец шестилетнего Майкла не оценил его талант к пению и танцам, хотя ребёнок этого ожидал.

«Он сказал мне, что у меня большой нос», — цитирует Джексона Radar Online.

Мейсон работал с Джексоном ещё во времена Jackson 5 и вспомнил, что Джо, папа мальчиков, сидел на репетициях с ремнём в руке.