Артемий Лебедев назвал Земфиру красоткой и обратился к релокантам

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев обратился к российским артистам, уехавшим из страны. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что у релокантов сложилось неверное представление о России.

Комментируя новость о том, что певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) стала самой востребованной артисткой-иноагентом, Лебедев назвал ее красоткой и добавил, что она могла бы выступать и в России. Блогер также задался вопросом, почему Земфира уехала из страны.

«Ровно такой же вопрос можно задать и другим релокантам. Ребята, здесь не так плохо, как вы думали. А если здесь так плохо, как вы думали, то откуда в этой ужасной стране появилась прекрасная Земфира?» — сказал дизайнер.

Ранее стало известно, что Земфира получает самые высокие гонорары среди артистов-иноагентов. По словам продюсера Сергея Лаврова, за концерт певица получает не менее 50 тысяч евро (около 4,4 миллиона рублей).