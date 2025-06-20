Прокуратура отклонила заявление Прилучного на Муцениеце

Прокуратура отклонила заявление Павла Прилучного на его бывшую жену Агату Муцениеце. Об этом адвокат девушки Наталья Мелешкина рассказала изданию Starhit.

По словам юриста, Прилучный таким образом хотел заставить свою экс-супругу молчать, но у него ничего не вышло.

«Чтобы не мешать маскировать Прилучному свои поступки перед общественностью, на нас написали заявления в правоохранительные органы. Две прокуратуры уже вынесли обоснованный и логичный отказ», — заявила Мелешкина.

Ранее стало известно, что Прилучный решил добиться уголовной ответственности для Муцениеце и обвинил мать двух своих детей в клевете.