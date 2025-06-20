Орландо Блум раскритиковал Кэти Перри за полет в космос

Отношения Орландо Блума и Кэти Перри, как сообщают зарубежные СМИ, терпят крах. Пока ни певица, ни актер не давали никаких комментариев о расставании, но и не опровергали эти слухи. Единственное, что есть в распоряжении журналистов, это слова инсайдера, назвавшего вероятную причину разрыва.

По словам человека, приближенного к паре, проблемы обострились после полета Кэти в космос в составе женского экипажа. Это событие спровоцировало шквал критики и насмешек со стоны общественности. Многих возмутило поведение Перри, в частности, то, как она после приземления «странно» упала на колени и поцеловала землю.

Партнер артистки, как ни странно, был солидарен с хейтерами. Об этом изданию Daily Mail сообщил инсайдер.

«Он сказал ей, что все это выглядит нелепо и отвратительно. Неловко. Это произошло посреди ссоры, и это задело ее чувства. Конечно, для нее это стало ударом. Представьте себе, что вы летите, блин, в космос, и ваш партнер не впечатлен. Она надеялась, что он будет более благосклонен».

Напряженность в отношениях обострилась, когда Блум и Перри завели разговор, кто из них полетит в Венецию на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Якобы Орландо включили в список, а о Кэти забыли. Это стало еще одним поводом для серьезной ссоры.