Ани Лорак обратилась к поклонникам на фоне скандала

Певица Ани Лорак поблагодарила слушателей из России за поддержку на фоне получения российского паспорта. Ее слова передает журналистка Алена Жигалова в выпуске YouTube-шоу «Алена, Блин! Говорит».

«Особенное спасибо хочу сказать своим зрителям и поклонникам, которые ходят на мои концерты в России — стране, в которой я живу и работаю уже много лет, и всегда верна своему слушателю», — сказала она.

Жигалова уточнила, что Лорак проживает в России уже более 10 лет. Журналистка понадеялась, что местные активисты «прекратят травлю» артистки после того, как она стала гражданкой РФ.

Получившая российское гражданство Лорак отказалась выступать перед ранеными бойцами

Украинская артистка Ани Лорак подала заявление на российское гражданство еще в марте 2024 года. Ей выдали документ 9 июня. По паспорту Ани Лорак зовут Каролиной Куек.

Позднее Виталий Бородин сравнил выдачу Лорак паспорта РФ с плевком обществу. Он добавил, что ждет официальной позиции артистки по поводу специальной военной операции.

Как сообщали СМИ, на Украине Лорак не выступала с 2017 года. Артистка признавалась, что подвергалась давлению на родине, поскольку там ее «окрестили предательницей за работу в РФ». С 2022 года Лорак находится в санкционном списке Украины вместе с Таисией Повалий и Анной Седоковой.