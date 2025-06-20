Недавно исполнитель Прохор Шаляпин пригрозил продюсеру Виктору Дробышу тем, что может его припугнуть людьми из Кремля за колкости в отношении шоумена. По словам артиста, Дробыш нелестно отозвался о таланте певца, что крайне его возмутило. Сам продюсер подчеркнул, что его никак не волнуют угрозы Шаляпина.

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— Я выразил свое мнение, если кто-то не способен воспринимать конструктивную критику, то это не моя проблема. Я не могу понять, что так могло задеть человека, что он продолжает дуться, — сказал Дробыш.

По его словам, он не занимается распространением сплетен и хочет ввязываться в скандалы с теми, кто затаил на него обиду.

— Такие речи нужно говорить открыто и в лицо, а не за глаза и в каких-то сомнительных интервью. Честно, мне все равно, даже слушать не буду, что про меня говорит Прохор Шаляпин, — добавил знаменитый продюсер.

Дробыш в беседе с Общественной Службой Новостей заключил, что давно не слышал ни одной новой песни шоумена, и усомнился в успешности его карьеры.

На фоне вечной погони пользователей социальных сетей за «успешным успехом» певец Прохор Шаляпин стал усладой для глаз и ушей миллионов поклонников. «Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствий и отдыха», — заявил он и своим взглядом на жизнь покорил сердца фанатов. Теперь короткие ролики с его цитатами и трансляцией гедонистических настроений набирают сотни тысяч лайков и активно пересылаются в личных сообщениях.