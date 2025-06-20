Блогерша Ида Галич раскрыла минус своего жениха

Беременная телеведущая Ида Галич назвала в Telegram-канале своего жениха, предпринимателя Олега Ледвича прекрасным во многих аспектах с «одним маленьким но».

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«[Он] патологически ненавидит делать массаж. Объяснять, что это красная тряпка для очень сильно беременной женщины, думаю не надо», — заявила знаменитость.

Галич добавила, что не хочет беспокоить Ледвича по вечерам, поскольку жених очень устает после работы. По ее словам, ближе к ночи мужчина выглядит уже «очень потрепанным».

«И вот в наших отношениях появился еще один мужчина — Вадим. Прекрасный массажист-кинезиолог. Сначала он спасал шею, затем поясницу. Сейчас же активно занимается моими ножками», — призналась блогерша.

По словам Галич, ей необходим массаж стоп, так как в последнее время она стала много ходить. Телеведущая отметила, что начала страдать от сильных судорог в ногах.

Галич в начале 2025 года сообщила, что возлюбленный сделал ей предложение. А в конце января блогер подтвердила, что беременна. По признанию знаменитости, они мечтали о ребенке и планировали его. В феврале пара раскрыла, что у них родится дочь.