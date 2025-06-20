Певицу Валю Карнавал подловили на свидании с бизнесменом Аргишти Эвояном

Появились первые фотографии певицы Вали Карнавал с российским и армянским бизнесменом Аргишти Эвояном. Слухи об их романе ходили давно – впервые пару подловили на свидании.

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Карнавал и Эвояна сфотографировали на прогулке. Соответствующие кадры приводит Telegram-канал OKB News / Новости от Ок блогера.

На одном из снимков Карнавал нежно смотрит на молодого человека. Эвоян был на прогулке в белой футболке, кардигане с коротким рукавом в полоску и темных солнцезащитных очках.

29-летний бизнесмен не публичный человек. Является совладельцем сети мороженого, имеет проекты в Москве и Дубае. Занимался большим теннисом, стал мастером спорта. Карнавал весной ездила в Армению – на родину Аргишти. Вместе они посетили разные достопримечательности.

Певица с недавнего времени носит кольцо на левой руке – в армянской традиции это символизирует глубокую привязанность.

Ранее Карнавал показала корзину цветов и признание в любви на армянском языке.