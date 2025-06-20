«Зарядили по башке»: на Клаву Коку напали сталкеры

Певица Клава Кока, блогер Алексей Жидковский и журналист Эдика Лялина рассказали о сталкерах в новом выпуске социального проекта Иды Галич «Я пережила». Интервью со звездами опубликовано в VK Видео и YouTube.

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По словам Клавы Коки, однажды преследователи напали на нее.

«Однажды мне зарядили по башке: я просто шла по дороге к дому и двое ребят преградили мне путь. Я старалась побыстрее уйти, но с их стороны была агрессия и меня ударили по лицу. Тот момент стал переломным: я поняла, что больше не могу рисковать своей жизнью», — говорит Кока.

Теперь, находясь без охраны, певица испытывает тревогу. Кроме того, она перестала выкладывать в соцсети свое реальное расположение. Клава Кока добавила, что ей регулярно угрожают изнасилованием. Кроме того, один из преследователей постоянно инсценировал случайные встречи в разных уголках

мира и вошел в ближний круг певицы, а другой сутками дежурил у студии звукозаписи Клавы.

В свою очередь, Алексей Жидковский рассказал о поклоннице, которая долгое время угрожала ему, его семье и друзьям в соцсетях. Тогда он сам навел справки о жизни и местонахождении женщины и пригрозил ей судом.

«Я пережила» – социальный проект телеведущей Иды Галич, посвященный женщинам, которые пережили непростые, невероятные, страшные события и при этом не сдались и не потеряли себя. Одна из базовых задач проекта — показать новые пути поддержки близких.