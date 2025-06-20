Драпеко высказалась о приеме Ефремова в театральную труппу

Советская и российская актриса театра и кино, депутат Государственной Думы Елена Драпеко в беседе с изданием «Аргументы и факты» одобрила инициативу режиссера Никиты Михалкова, предложившего Михаилу Ефремову, освобожденному условно-досрочно из колонии, работу в театре «Мастерская «12».

Драпеко заявила, что «поддерживает эту идею». Она назвала Ефремова очень хорошим артистом. Ранее Михалков сообщил, что Ефремов будет работать в его театре. Он считает, что у актера было достаточно времени, чтобы «переосмыслить свою жизнь». Михалков отметил, что старался ему помочь.

«Я поддерживаю эту идею. Считаю, что Ефремов – очень хороший артист», – отметила Драпеко.

Напомним, что в июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев. 24 марта суд принял решение освободить актера условно-досрочно, а 9 апреля его выпустили из колонии.