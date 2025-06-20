Стало известно, когда Ефремов может получить первую роль в театре Михалкова

Театр «Мастерская «12» Никиты Михалкова» официально подтвердил «МК» факт принятия в состав труппы театра Михаила Олеговича Ефремова.

© Московский Комсомолец

Нам сообщили, что ориентировочно в августе-сентябре будет открыт новый сезон. Именно тогда будут объявлены все планы на театральный сезон 2025-2026: не исключено, что в конце лета станет известно, в каких постановках будет задействован Ефремов.

Таким образом, информацию, что премьера спектакля с Ефремовым состоится уже в июне, едва ли является достоверной.

Ранее о первом после освобождения из колонии трудоустройстве Ефремова сообщила Ксения Собчак, а также сам Михалков на полях Петербургского международного экономического форума, при этом никакой конкретики Никита Сергеевич не привел.