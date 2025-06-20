Аль Бано рассказал, что больше всего ценит в россиянах

Итальянский певец Аль Бано заявил, что любит Санкт-Петербург и россиян, и анонсировал свое выступление на Красной площади. Об этом певец рассказал РЕН ТВ.

82-летний исполнитель хита «Феличита» выступит на культурном фестивале, проходящем в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он побеседовал с корреспондентом РЕН ТВ и рассказал, что пел для первого главы России Бориса Ельцина, для президента РФ Владимира Путина и для «великого русского народа из Сибири».

«Я буду выступать с концертами там, куда меня позовут, потому что я заметил, что певец - своего рода врач, он помогает унять боль, снять напряжение», - подчеркнул Аль Бано.

По его словам, его также «попросили быть готовым», потому что в конце августа или начале сентября состоится концерт за мир на Красной площади. Аль Бано подчеркнул, что планирует «восхвалять мир и петь о мире».

Концерт в рамках фестиваля культуры «Петербургские сезоны» Петербургского международного экономического форума состоится 20 июня в 19:30 на Дворцовой площади. Сообщалось, что Аль Бано выступит вместе с итальянской певицей Ивой Дзаникки.