Люся Чеботина отчитала приехавших на ПМЭФ без жен мужчин

Певица Люся Чеботина со сцены отчитала мужчин, которые приехали на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) без жен.

На это обратило внимание издание Super.ru.

«Ездят сюда без жен и без девушек. В чем прикол? Я просто не очень понимаю, мне кажется, тут классные вечеринки», — сказала артистка, добавив, что в следующем году они должны исправиться.

Певица пошутила, что возлюбленные гостей пропустили вечеринку, оставшись дома.

«А вы придете и скажете: "Было весело, а ты сидела дома"», — отметила она.

Ранее певец Юрий Лоза раскритиковал вокальные данные некоторых молодых артистов.