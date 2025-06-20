«Не могу рисковать жизнью»: Клава Кока рассказала о столкновениях со сталкерами

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала, что после того как стала известной, была вынуждена нанять охрану и прекратила выкладывать фотографии в режиме реального времени, так как столкнулась со сталкерами. Об этом она заявила в интервью ведущей и блогеру Иде Галич в спецвыпуске «Я пережила».

По словам артистки, в ее жизни были разные типы сталкеров, а охрану она наняла после того, как на нее напали у дома, где она жила.

«Я просто шла по дороге, и двое каких-то ребят говорят: «Это Клава Кока, что ли?». Они изначально были невежливы. Я стараюсь побыстрее уйти, и тут начинается: «Тебя не учили отвечать, если с тобой разговаривают?». И мне зарядили по лицу. Я побежала. Это был такой жесткий момент, после которого я поняла, что не могу рисковать своей жизнью», - заявила она.

При этом даже дома исполнительница перестала чувствовать себя в абсолютной безопасности, так как, вернувшись в квартиру, она может получить сообщение от неизвестного абонента с текстом: «Наконец-то ты пришла». Сталкеры отслеживали артистку и по ее фотографиям в соцсетях, где была видна геолокация. И после одного случая она больше не выкладывает фото в режиме реального времени.

«Это было красивое место, невероятный вид, и мне захотелось его выложить. Через минут 30 чувак приходит, а я до этого с ним никогда близко не общалась. Я видела его, когда выезжала из нашего офиса на машине, и он всегда стоял, махал или бежал за авто. Но я никогда не сталкивалась с ним лицом к лицу. А здесь он заходит и садится ко мне на колени», - рассказала Кока.

Она отметила, что пережила несколько очень неприятных минут, прежде чем настойчивого поклонника увела охрана. И только к детям, которые иногда выслеживают ее и приходят на репетиции, певица относится спокойно, так как когда-то сама была фанаткой и хотела посмотреть на любимых исполнителей.

«Они даже могут проникнуть на съемки, прийти и что-то подсматривать. Но я при этом не чувствую для себя никакой опасности и агрессии с их стороны», - пояснила она.

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