Гастроли в Израиле, личная жизнь: как живет Максим Виторган

Актер Максим Виторган поделился, что накануне утром оказался в убежище после двух ракетных ударов по Тель-Авиву. В соцсетях он пошутил, что после обстрелов Ираном ест круассаны для снятия стресса, и призвал «завязывать» с этим. Портал NEWS.ru узнал основные факты об артисте.

Как отмечается, в настоящее время актер находится в Израиле на гастролях. Подчеркивается, что он планирует вернуться в Москву вместе с партнершей, актрисой Викторией Толстогановой.

Максим Виторган был женат трижды. Первый брак был заключен с актрисой Викторией Верберг, в котором родились дочь Полина и сын Даниил, последний из которых получил гражданство Израиля и служил в ЦАХАЛ. Второй брак артист заключил с маркетологом Натальей, он продлился лишь один год. В 2013 году он женился на телеведущей Ксении Собчак, у них родился сын Платон, но в 2019 году пара развелась после слухов о романе Собчак с режиссером Константином Богомоловым, с которым Виторган подрался. После развода Виторган четыре года встречался с актрисой Нино Нинидзе, а в январе 2025 года опубликовал фото с новой возлюбленной, актрисой Анной Коротковой.

В день начала СВО Виторган опубликовал черный квадрат с подписью «позор» и временно прекратил активность в соцсетях. После этого он опровергал слухи о переезде за границу, утверждая, что живет в Москве с 1979 года.