Прохор Шаляпин дал россиянам совет

Певец Прохор Шаляпин возмутился тем, что хейтеры осуждают его за праздный образ жизни и любовь к дорогостоящему отдыху за границей. Вырезку из интервью с артистом публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

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«Обвинять меня в том, что я поехал на отдых...И что? Пожалуйста, идите заработайте и тоже езжайте», — высказался он.

Шаляпин уточнил, что работает ради того, чтобы иметь право улететь на отдых — либо же, отметил артист, с ним делятся деньгами спонсоры.

«Но найдите и вы. Наверняка в вашем доме живут замечательные соседи, кому некуда деть эти деньги», — подытожил певец.

В конце декабря 2024 года Шаляпин раскрывал, что полетит на Мальдивы за счет спонсоров в середине января, поскольку не может себе позволить такой отдых самостоятельно. Артисту помогла найти «каких-то добрых людей», которые оплатят ему поездку за границу, бизнесвумен Лена Ленина. Шаляпин уверял, что сейчас все артисты ездят отдыхать по бартеру.