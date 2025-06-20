Личная жизнь и борьба с раком: Николаю Дроздову исполнилось 88 лет
20 июня 2025 года Николаю Дроздову, ведущему передачи «В мире животных», исполнилось 88 лет. Главные факты из его жизни привел портал NEWS.ru.
Дроздов родился 20 июня 1937 года в Москве в семье биохимика и терапевта. Дроздов окончил биологический факультет МГУ, стал кандидатом географических наук в 1968 и доктором биологических наук в 2000. Он написал более 200 научных статей и 20 книг.
Дроздов был дважды женат. Первая супруга — географ Инна, в браке родилась дочь Надежда. Второй брак он заключил с Татьяной Петровной, преподававшей биологию. У них есть дочь Елена и внуки Филарет и Яна.
В конце 2023 у Дроздова диагностировали рак предстательной железы. Он прошел химиотерапию и находится в ремиссии, хотя сердце требует внимания врачей. Telegram-канал Mash 20 сентября 2024 года сообщил, что Николай Дроздов выразил обеспокоенность по поводу резкого ухудшения зрения. По данным источника, врачи обнаружили у ученого заболевание, которое может привести к полной потере зрения. Однако эту информацию опроверг художник Константин Мирошник.
В 2012 Дроздов создал рэп-композицию в честь полета Путина со стерхами. В 2017 году он попал в базу украинского сайта «Миротворец» после поездки в Крым, заявив, что планов работать на Украине нет. После начала СВО выразил поддержку людям, не желающим менять власть, исполнив «Марш энтузиастов».