Михалков подтвердил, что Михаил Ефремов будет работать в его театре

Режиссер Никита Михалков в пятницу, 20 июня, подтвердил, что актер Михаил Ефремов будет работать в его театре «Мастерская 12».

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— Да, он восстанавливается, и у нас есть договоренность — я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра, потому что он после всех перипетий все равно остался прекрасным актером, — заявил Никита Михалков в разговоре с ТАСС.

О том, что Михаил Ефремов устроился работать в «Мастерскую 12», изначально сообщила журналистка Ксения Собчак. По ее словам, первым проектом Ефремова станет спектакль в театре Михалкова.

Ефремов был условно-досрочно освобожден из-под стражи 9 апреля. Актер приехал в свою столичную квартиру и сообщил журналистам, что чувствует себя плохо и пока не может говорить, поблагодарив всех за поддержку. Дочь Ефремова Вера тогда прогнала представителей СМИ из подъезда. «Вечерняя Москва» выяснила у экстрасенса Дарьи Мироновой, будет ли Ефремов вновь востребован в кино и какое будущее его ждет.

Юрист Илья Ремесло в свою очередь заявил, что Михаил Ефремов больше не имеет права на ошибку. По словам эксперта, действительно важно, чтобы артист не начал снова пить. 24 марта Алексеевский суд Белгородской области одобрил Михаилу Ефремову УДО. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».