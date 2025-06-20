Дочь Киркорова объяснила, почему не захотела возвращаться в Россию

Дочь Филиппа Киркорова призналась, что не захотела возвращаться в Россию. Алла-Виктория рассказала об отъезде в США в соцсети.

© Passion.ru

Алла-Виктория и ее брат Мартин учатся в частной школе в ОАЭ. Подростки решили провести каникулы не в России, а в США. Поговаривали, это связано с Филиппом, который восстанавливается после ожога. Однако в личном блоге Алла-Виктория опровергла подобные слухи. Девочка отметила, что сама захотела отдохнуть в США из-за одиночества: в России все ее друзья разъехались, и гулять не с кем.

«Я так захотела. Просто в Москве сейчас нет моих друзей, и мне не с кем гулять. Плюс, в Майами есть много того, чего нет в Москве», — высказалась дочь Филиппа.

Напомним, певец приобрел виллу в Майами 13 лет назад. Недвижимость находится в престижном районе.

Филипп Киркоров рассказал о третьем ребенке

Ранее дочь Филиппа Киркорова заявила о несчастном детстве наследников Аллы Пугачевой. По ее словам, певица заставляла их «стоять возле пианино по несколько часов в день». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что у получившего ожог Филиппа Киркорова истек срок страховки жизни.