«Мужчине нравится на первом ряду»: у Бузовой задралось платье на концерте

Артистка Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию во время выступления на вечеринке ПМЭФ. У телеведущей задралось платье, но она не растерялась и решила пошутить на эту тему. Подробности сообщает Пятый канал.

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Концерт Бузовой прошел в рамках афтерпати Петербургского международного экономического форума. На сцене она появилась в сценическом наряде, состоящем из боди и короткой юбки. Однако Ольга не рассчитывала, что технические специалисты установят воздушные пушки.

«Вы хотели показать мою…? Кто главный за ветродуй? Я до сих пор не замужем, если что. Человек, который сегодня устанавливал ветродуй, обладает хорошим вкусом», - заявила Бузова.

Сначала телеведущая пыталась решить вопрос со спецэффектами, но в итоге сдалась и просто продолжила концерт.

«Ну да ладно, мужчине нравится на первом ряду», - пошутила Ольга.

Во время выступления телеведущая также обратилась к зрителям и предположила им «выключить мозг». Отметим, что такая строчка есть в ее песне «Танцуй под Бузову».

Ранее телеведущая Ольга Бузова рассказала о лишнем весе.