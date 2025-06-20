Сын Алибасова прокомментировал состояние продюсера

Сын российского продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова, Бари Алибасов-младший опроверг сообщения о проблемах со здоровьем отца. Об этом пишет «Абзац».

Алибасов-младший подчеркнул, что в случае серьезного недуга ему сразу звонит супруга отца Елена Калинина.

«Сегодня не звонила, значит, все норм. Все пучком у него», — заявил сын 78-летнего продюсера в беседе с журналистами.

20 июня сообщалось, что Бари Алибасов срочно обратился к врачам из-за ухудшения самочувствия. В результате обследования медики якобы выявили проблемы с нервами на сердце.