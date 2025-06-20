Бари Алибасов обратился к медикам из-за проблем с сердцем

Российский музыкант и композитор Бари Алибасов обратился за помощью к врачам — его беспокоят проблемы с сердцем. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщили в Telegram-канале Mash.

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По данным СМИ, 78-летнего артиста мучает тяжесть и боль в груди, отдающая в челюсть, плечо и руку.

При осмотре специалисты выяснили, что у Алибасова серьезные проблемы с нервами на сердце — некоторые из них уже не работают, что привело к сокращению органа в неправильном ритме. Врачи планируют держать музыканта под наблюдением до улучшения состояния здоровья.

По словам супруги музыканта, медсестры Елены Калининой, ее муж чувствует себя хорошо, он активно занимается новыми проектами, на которые немного не хватает времени, уточнили в публикации.

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