Критик Соседов объяснил, почему ПМЭФ посещают звезды шоу-бизнеса

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org рассказал, с какой целью Петербургский экономический форум (ПМЭФ) посещают представительницы шоу-бизнеса, такие как Анна Седокова или Анна Калашникова.

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По словам собеседника издания, на соответствующее мероприятие приезжает много важных людей, среди которые экономисты, общественные деятели, законодатели и представители науки. При этом критик обратил внимание на то, что всем этим людям необходимо как-то развлекаться.

Как заметил Соседов, днем гости ПМЭФ выступают на семинарах, а вечером им надо отдыхать, и именно для них выступают звезды шоу-бизнеса.

Собеседник издания счел очевидным, что артисты едут туда вовсе не для выступлений на тему экономики, политики и законодательства, и их задача состоит в том, чтобы развлекать аудиторию. Критик добавил, что звезд шоу-бизнеса приглашают на ПМЭФ, поскольку никто не может поехать туда сам.