Развод и высказывания об СВО: как живет Андрей Мерзликин

Заслуженный артист России, звезда «Бумера» Андрей Мерзликин и его жена внезапно приняли решение о разводе после 20 лет брака. Что происходит в жизни актера, разбиралось издание News.ru.

Развод

В начале июня на портале мировых судей города Москвы появилась информация о разводе Мерзликина и его жены Анны. В этом браке, который был заключен в 2006 году, родились четверо детей – Федор, Серафима, Евдокия и Макар. Старшему – Федору – сейчас 17 лет, младшему – Макару – восемь.

Новость удивила поклонников, так как Андрей Мерзликин всегда утверждал, что для него главным приоритетом является семья и осуждал тех, кто разводился.

«Мой главный и самый крутой друг — жена Аня. Она мой товарищ, дружбан, братан! Очень крутая девчонка!» — отмечал Мерзликин в интервью.

На этом фоне в Сети появились слухи об измене актера с тренером по скалолазанию. Однако жена Мерзликин их опровергла, пишет «СтарХит».

«Друзья, подробностей не будет! Хочу сказать лишь одно - Андрей честный и порядочный мужчина. Не надо придумывать то, чего не было. Спасибо всем, кто с уважением относится к нашей личной жизни!» - написала она.

Мерзликин также опроверг информацию о романе с тренером. Он сделал скрин такой новости, опубликовал на своей странице и подписал: «Фейк».

Творческий путь

Несмотря на то, что сейчас за плечами актера более 170 работ в кино, и он продолжает играть в спектаклях, Андрей Мерзликин в детстве не мечтал о карьере актера. Он рос в обычной семье: его мать работала бухгалтером, а отец был водителем. После школы Мерзликин получил техническое образование.

В актерскую среду его привела попытка попробовать заодно с друзьями поступить во ВГИК. Однако на прослушивании не прошел отбор и стал посещать лекции в качестве вольного слушателя. Преподаватели обратили внимание на Мерзликина и вскоре приняли его на курс вместо отчисленного студента.

После учебы он попал в театр Армена Джигарханяна, где был занят в нескольких спектаклях. Мерзликин стал знаменитым после съемок в фильме «Бумер», где сыграл одну из главных ролей.

Отношение к спецоперации и уехавшим за рубеж коллегам

Актер считает спецоперацию трагической, но вынужденной мерой, которая расколола общество и заставила каждого сделать выбор.

«Никогда не был борцом с чем-то, но всегда считал и считаю: если тебе что-то не нравится, дай альтернативу, объясни, что тебе дорого и важно, что, как тебе кажется, должно быть. И это всегда самое сложное. Чтобы не превращаться в диванного комментатора, надо все подкреплять действием, да еще и с горячим сердцем», - подчеркивал Мерзликин.

При этом он не стал осуждать коллег, уехавших из России, хотя сам намерен остаться со своей страной. По словам актера, среди его друзей оказалось много тех, кто находится в зоне СВО с первого дня. И сам он хотел отправиться на фронт, но ему помешал статус многодетного отца.

Также после начала российской спецоперации Андрей Мерзликин опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях фрагмент текста философа Николая Бердяева, напомнив о цикличности истории.