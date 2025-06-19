Настя Ивлеева показала редкие фото с мужем из свадебного путешествия

Блогерша Настя Ивлеева опубликовала фото из путешествия в Нижний Новгород. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Настя Ивлеева показала живописную природу и архитектуру города, а также совместные фото с мужем Филиппом Бегаком.

«Летний рандом с Бали», — иронично написала Ивлеева.

Накануне, 28 мая, Анастасия Ивлеева и бизнесмен Филипп Бегак сыграли свадьбу в кругу близких друзей.

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10 декабря 2024 года Ивлеева сообщила в своем Telegram-канале, что вышла замуж. Тогда она решила не раскрывать личность избранника. Позднее стало известно, что супругом блогерши стал предприниматель и телеведущий Филипп Бегак.

Ивлеева уже состояла в браке. Осенью 2019-го блогерша вышла замуж за рэпера Элджея. Однако в 2021 году знаменитости объявили о расставании. По словам Ивлеевой, они расстались, поскольку оказались не готовы к семейной жизни. Телеведущая признавалась в интервью Ксении Собчак, что тяжело переживала развод, поскольку супруг ей заменял всех. Анастасия Ивлеева сменила фамилию мужа через два года после расставания.