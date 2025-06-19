Покупательница квартиры Долиной пытается вернуть потраченные на жилье деньги

Адвокат Светлана Свириденко, которая представляет интересы Полины Лурье, подала апелляционную жалобу на решение Хамовнического суда. Напомним, он постановил вернуть певице Ларисе Долиной квартиру, но не обязал артистку вернуть полученные от покупательницы деньги.

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О положении дел на эту минуту сообщил сайт aif.ru.

Адвокат сообщила изданию: «Мною подана в Мосгорсуд апелляционная жалоба на решение Хамовнического суда».

Свириденко назвала Лурье примером покупателя, который действовал добросовестно, а перед сделкой проявил «должные осмотрительность и осторожность».

Защитница Полины сообщила, что объявление о продаже квартиры нашли в соответствующей базе. На просмотр приходила представитель Долиной, а на сделку – сама певица. После двухчасовой беседы стороны заключили предварительный договор купли-продажи – непосредственно сделка состоялась через три недели.

«Моя подопечная передала певице большой аванс, а взамен Долина выдала Лурье расписку, написав ее собственноручно», - поделилась адвокат.

Она отметила: Долина не оспаривала факт получения 112 млн. Передача денег зафиксирована в расписках.

34-летняя Лурье родилась в Москве, ее бюджет позволял рассмотреть квартиру дороже, однако выбор пал на пятикомнатную недвижимость в Хамовниках площадью 230 метров, говорит Свириденко.

«Певица вела себя разумно, дружелюбно, адекватно, а при заключении договоров действовала осознанно и последовательно», - поделилась она.

Суд признал Долину потерпевшей, но не обязал вернуть деньги. Сторона Лурье получила экспертное заключение, в котором указано, что певица не только должна вернуть полученные средства, но и возместить покупательнице убытки.

Адвокат считает, что в истории с квартирой Долиной повлиял звездный статус продавца недвижимости.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов сообщил, что после апелляции суд может встать на сторону Лурье. Он размышлял, что покупательница, по сути, тоже стала жертвой, купив квартиру, которую не собирались продавать.