Швыдкой: участие США в Интервидении - не показатель культурного взаимодействия

Участие американского представителя на Интервидении не является серьезным знаком оживления культурных отношений между Россией и США, однако контакты между странами существуют. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Я не думаю, что участие представителя от США на Интервидении является серьезным знаком оживления культурных отношений между нашими странами", - сказал он.

По словам Швыдкого, на данный момент в культуре и в искусстве Россия и США не имеют таких же совместных успехов, как в спорте.

"Несмотря на то, что я большой оптимист в жизни, я был бы крайне осторожен в прогнозах взаимоотношения между странами", - подчеркнул он.

При этом Швыдкой убежден - музыкальный конкурс Интервидение ожидает успех.

"Контакты РФ и США существуют, они продолжаются. Вероятность участия американского исполнителя в конкурсе Интервидение велика, за дело взялась одна из крупных продюсерских компаний", - отметил он.

Недавно в Москве состоялся финал конкурса "Дорога на Ялту", победительницей которого стала американка Дебора Боуман вместе с китайским дуэтом Ян Юйцзе и Цзэн Чжао, вспомнил Швыдкой. "Американка очень крепкая, профессиональная, показала то, что сегодня американцы готовы участвовать в разных культурных проектах с Россией", - сообщил он.

Однако если говорить об институциональных отношениях, то они значительно сложнее, считает Швыдкой. "Метрополитен-опера или Сан-Францисская опера приглашают наших исполнителей и в значительной степени даже в кинематографе мы видим, как российские артисты все чаще появляются в американском кинематографе", - заключил экс-министр культуры.