Швыдкой: участие США в Интервидении - не показатель культурного взаимодействия

ТАСС

Участие американского представителя на Интервидении не является серьезным знаком оживления культурных отношений между Россией и США, однако контакты между странами существуют. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Швыдкой: участие США в Интервидении - не показатель культурного взаимодействия
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"Я не думаю, что участие представителя от США на Интервидении является серьезным знаком оживления культурных отношений между нашими странами", - сказал он.

По словам Швыдкого, на данный момент в культуре и в искусстве Россия и США не имеют таких же совместных успехов, как в спорте.

"Несмотря на то, что я большой оптимист в жизни, я был бы крайне осторожен в прогнозах взаимоотношения между странами", - подчеркнул он.

При этом Швыдкой убежден - музыкальный конкурс Интервидение ожидает успех.

"Контакты РФ и США существуют, они продолжаются. Вероятность участия американского исполнителя в конкурсе Интервидение велика, за дело взялась одна из крупных продюсерских компаний", - отметил он.

Недавно в Москве состоялся финал конкурса "Дорога на Ялту", победительницей которого стала американка Дебора Боуман вместе с китайским дуэтом Ян Юйцзе и Цзэн Чжао, вспомнил Швыдкой. "Американка очень крепкая, профессиональная, показала то, что сегодня американцы готовы участвовать в разных культурных проектах с Россией", - сообщил он.

Однако если говорить об институциональных отношениях, то они значительно сложнее, считает Швыдкой. "Метрополитен-опера или Сан-Францисская опера приглашают наших исполнителей и в значительной степени даже в кинематографе мы видим, как российские артисты все чаще появляются в американском кинематографе", - заключил экс-министр культуры.